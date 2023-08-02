Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor sahasında Cluj'u konuk edecek. Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında sahasında fişi çekmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 16:22 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023- 16:23