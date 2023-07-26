Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Cluj ile mücadele edecek. Adana Demirspor, zorlu deplasmandan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2023- 15:50 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023- 15:50