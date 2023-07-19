Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans gösteren ve yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Adana Demirspor, 2. ön eleme turunda Cluj ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2023- 14:00