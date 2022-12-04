Adana Demirspor Maccabi Tel Aviv 6-3 | MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçında Adana Demirspor, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz Maccabi'ye 6-3 mağlup oldu.
Adana Demirspor Haberleri
Yayın Tarihi: 04.12.2022- 18:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022- 18:59
A Spor'dan yayınlanan hazırlık maçında Adana Demirspor, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede temsilcimiz Maccabi'ye 6-3 mağlup oldu.
Adana Demirspor'un gollerini Samet Akaydın, Akintola ve Belhanda kaydetti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ