Adana Demirspor Maccabi Tel Aviv 6-3 | MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçında Adana Demirspor, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz Maccabi'ye 6-3 mağlup oldu.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 18:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022- 18:59