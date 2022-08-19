ARTEM DYZUBA KİMDİR? | Artem Dyzuba kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - TRANSFER HABERLERİ

Adana Demirspor'un transfer etmek istediği bilgisinin ardından İstanbul'a gelen Rus asıllı futbolcu Artem Dyzuba'nın kariyeri merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon Zenit'te forma giyen futbolcu hakkında Artem Dyzuba kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, geçen sezon kaç gol attı, mevkisi nedir? soruları araştırılıyor. Artem Dyzuba hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile ismi sık sık yan yana gelen Artem Dyzuba'nın futbol kariyeri, sporseverler tarafından merak konusu haline geldi. 18 Ağustos'ta İstanbul'a gelen ve havaalanından çıktıktan sonra Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ın fotoğrafını paylaşan futbolcu hakkında Artem Dyzuba kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, geçen sezon kaç gol attı, mevkisi nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ARTEM DYZUBA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam adıyla Artyom Sergeyeviç Dzüba, Rus asıllıdır. 33 yaşındaki futbolcu profesyonel futbol kariyerine Profesyonel kariyerine 2006 yılında Spartak Moskova kulübünde başladı. Futbolu hayatına küçük yaşlarda sokan isim, son zamanlarda Adana Demirspor ile birlikte anılıyor. Adana Demirspor'un sportif direktörü Gökhan Göktürk de yaptığı açıklama ile takıma resmi teklif sunulduğunu bildirmişti.

ARTEM DYZUBA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

4 Kasım 2004'te profesyonel futbol hayatına ilk adımı atan Dyzuba'nın içinde bulunduğu kulüpler sırasıyla şöyle:

Akademia FCSM Kasım 2004

Kasım 2004 Spartak II Ocak 2007

Ocak 2007 Spartak Moskova Ağustos 2009

Ağustos 2009 Tom Tomsk Aralık 2009

Aralık 2009 Spartak Moskova Nisan 2010

Nisan 2010 Tom Tomsk Aralık 2010

Aralık 2010 Spartak Moskova Temmuz 2013

Temmuz 2013 Rostov Haziran 2014

Haziran 2014 Spartak Moskova Şubat 2015

Şubat 2015 Rostov Haziran 2015

Haziran 2015 Spartak Moskova Temmuz 2015

Temmuz 2015 Zenit Ocak 2018

Ocak 2018 Arsenal Tula Haziran 2018

Haziran 2018 Zenit Ağustos 2022

ARTEM DYZUBA GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI, MEVKİSİ NEDİR?

Forvet - Santrafor oyuncusu olan 1,96 cm boyundaki Dyzuba, geçtiğimiz sezon 13 gol atmıştı.