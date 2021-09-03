03 Eylül 2021, Cuma

TOKYO 2020

Türkiye 9-2 ABD | Golbol Kadın Milli Takımı şampiyon oldu!

Golbol Kadın Milli Takımı şampiyon oldu!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı finalde ABD ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi milli takımımız 9-2 kazandı ve şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan final maçında son paralimpik oyunları şampiyonu Türkiye ile ABD karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya ulaştı.

Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.

Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

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