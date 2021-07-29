2020 Tokyo Olimpiyatları: Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda müthiş bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setletle yenmiş, ikinci maçında ise İtalya'ya 3-1'lik setlerle boyun eğmişti. Grubun 3. maçında Filenin Sultanları, ABD ile karşılaşacak. Peki Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm bilgiler...
2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan A Milli Voleybol Takımı'mız, B Grubu ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setlerle mağlup ederek müthiş bir başlangıca imza attı.
Filenin Sultanları çıktığı 2. maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelirken, İtalya'ya 3-1'lik setlerle mağlup oldu.
Grubun 3. maçında ise millilerimiz ABD ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, FIVB dünya sıralamasında zirvede yer alan ABD ile bugün karşılaşacak.
TÜRKİYE-ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Tokyo Olimpiyatları'ndaki 3. maçına çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ABD ile Ariake Arena'da karşılaşacak. 29 Temmuz Perşembe günü (bugün) oynanacak mücadele TSİ 15.45'te başlayacak. Türkiye-ABD maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Milliler bu maçtan sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile mücadele edecek.
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